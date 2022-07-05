اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين للسوريين تداولت في عدة اقتراحات

الإعلان

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين للسوريين بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.ولفت وزير الشوؤن الاجتماعية هكتور حجار إلى أن اللجنة تداولت في عدة اقتراحات واتفق المجتمعون على خطوات عملية سيتم الاعلان عنها لاحقا.وضم الاجتماع نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، وممثل الامن العام العميد الياس البيسري.