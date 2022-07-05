الهيئات الإقتصادية والـ ESA ... الإتفاق على مجموعة أفكار لدعم الأعمال والإبتكار وتنافسية الشباب اللبناني

الإعلان

عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير لقاء مع رئيس الغرفة الفرنسية اللبنانية (CCI France-Liban) المدير العام للمعهد العالي للأعمال(ESA) Maxence Duault يرافقه نائب المدير للتطوير في المعهد Grégoire CATRY، حيث أطلع Duault الهيئات على المستجدات الأكاديمية المتعلقة بـESA وHEC في بيروت، وعلى نشاطات الغرفة والخدمات التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين.ونوه شقير بالشراكة القائمة والعلاقات المميزة مع غرفة باريس وESA التي من أبرز إنجازاتها إنشاء فرع لجامعة HEC التي بدأت إعطاء برامجها بمقر ESA في بيروت، في مجال ريادة الأعمال والتي تعتبر أولوية بالنسبة للبنانيين.من جهته، شدد Duault على تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم مصلحة الشباب اللبناني وتعزيز العلاقات الثقافية بين فرنسا ولبنان، مشيرا الى "أن إستراتيجية المعهد العالي للأعمال ترتكز على توفير دعم أساسي لقطاعي التعليم والصحة وايضا دعم مبادرات رواد الأعمال كي يشكلوا المحرك الأساسي للإقتصاد".وعرض Duault دور المعهد العالي للأعمال الذي يمكن أن يلعبه كوسيلة لنقل الخبرات من المعاهد التابعة لغرفة باريس في مجالات عدة، مشيرا الى "إمكانية المعهد مساعدة الهيئات على إعداد المراسيم التطبيقية لقانون المنافسة، فضلا عن تنظيم جائزة HEC للمبادرة الفردية بدعم من غرفة بيروت وجبل لبنان.ومن أبرز المواضيع التي تم بحثها، المساعدات التي يوفرها المعهد للطلاب من خلال آلية الدفع المعتمدة 40 في المائة على سعر صرف بـ1500 ليرة و60 في المائة دولار نقدي، وتقديم منح لعدد كبير من الطلاب، فضلا عن تحيدي ساعات الدراسة بما يسمح للطلاب العمل في النهار على أن تكون المحاضرات في المساء.كما تم الحديث عن موضوع الإسكان وخبرة الفرنسيين في مجال سياسة الإسكان وكيفية مساعدة لبنان في هذا المجال عبر توجيه الدعم للفئات المتوسطة والفقيرة.وفي نهاية الإجتماع، إقترح Duault بأن تقوم الهيئات وخاصة غرفة بيروت وجبل لبنان بالتعاون مع ESA بخلق ما مركز للابحاث لإجراء مراجعات ومناقشات مفتوحة لمختلف المواضيع التي تهم المعهد والهيئات لا سيما ما يتعلق بالأوضاع غير المستقرة وخاصة المالية والنقدية وكيفية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي تستطيع أن تتأقلم وتواجه الواقع الصعب الذي يعيشه الإقتصاد الوطني".