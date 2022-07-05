شيخ العقل أمام وفد نقابة المحررين: لاحترام المهل الدستورية ونأمل عقد قمة روحية قريبًا

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شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى على احترام المهل الدستورية القادمة والتوجه بروح تشاركية إيجابية لإتمامها لأن لبنان يستحق الخلاص وإنقاذه من الوضع السيء الراهن، مشددًا على ضرورة الإسراع بعقد قمة روحية يصدر عنها الكلام الطيب المطلوب ونشر المناخات الإيجابية، معتبرًا أن معالجة قضايا المواطنين رسالة أخلاقية وروحية أيضًا.وأشار إلى أنه "لنا أمل بالسياسيين ولكنه مشوب بالقلق، قلق على وضع الناس ومن التجاذبات التي تحصل في هذا البلد القائم أساسًا على التنوع. لبنان قائم على الصيغة الفريدة من نوعها في العيش معًا بالتكامل والتشارك لا بالإنقسام الطائفي، وهذا يفرض الإبتعاد عن لغة التحدي الطائفي والمذهبي كما يحصل للأسف في بعض الأحيان. نعيش التنوع في الوحدة، فتنوعنا لا يضر وإنما ما يضر هو التربية على التعصب فيصبح التعدد مدعاة كراهية وانعزال عن بعضنا، لكن الحاجة لأن نكون أقوياء ببعضنا البعض".وقال إننا "نعيش في وطن ميزانه كميزان الذهب للمحافظة عليه فيحافظ واحد على شريكه وليس بأن يكون الهدف المحافظة على أنفسنا فقط، فالشريك في الوطن يجب الحفاظ عليه لكي نحفظ وطننا، ولنا أمل يعززه الرجاء بالقيادات الروحية من خلال نشر المناخ الإيجابي وتكريس وتعزيز روح التلاقي التي ذكرتها الأديان والكتب السماوية، رحمة ومحبة وأخوة وهذا دورنا، وليس برفع منسوب التحدي والمواجهة. فنحن نؤدي رسالة ونحملها بمسؤولية أخلاقية وروحية، المسؤولية على السياسيين تقابلها مسؤوليتان علينا أخلاقية وروحية بنشر هذا المناخ الإيجابي".وشدد على "أهمية اللقاءات الروحية التي يجب أن تتوج بقمة روحية، وإذا كانت الظروف غير متوفرة راهنًا للقمة فإن هذه اللقاءات يجب أن تكون موجودة، وإننا نسعى ونحاول جهدنا بعقد قمة روحية يصدر عنها الكلام الطيب المطلوب ونشر تلك المناخات الإيجابية،" لافتًا إلى أن "هناك تجاوب من الجميع أصحاب الغبطة والسماحة وإنما الظروف الضاغطة إقتصاديًا ومعيشيًا والإنهيارات الحاصلة تؤخر المساعي وتجعلنا ننصرف إلى الأمور والمشاغل اليومية التي تشغل بالنا".وتطرق الشيخ أبي المنى إلى الإستحقاقات القادمة قائلًا: "يجب أن نسعى جميعًا إلى احترام المهل الدستورية والتوجه بروح تشاركية إيجابية لإتمام هذه الإستحقاقات، لأن لبنان يستحق الخلاص وإنقاذه من الوضع السيئ، فأبناء الوطن في الإغتراب باتوا بحالة يأس من العودة إلى وطنهم، فتعزيز الأمل تجاههم ضروري من خلال مبادرات داخلية بالتعاون مع أصدقاء لبنان في الخارج لأن بلدنا لا يستطيع أن يقوم وحده ويحتاج إلى الإحتضان والدعم، فالولاء للوطن يحتم علينا تعزيز الأمل على حساب اليأس".