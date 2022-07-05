سعد إتصل بميقاتي وتقدم بإخبار ضد أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة: حذار من التداعيات الخطيرة على الإستقرار

الإعلان

أجرى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد إتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طالبه فيه بـ"تحريك أجهزة الدولة ومؤسساتها لحماية المواطنين من تعسف أصحاب المولدات والفواتير الظالمة والمخالفة لتسعيرة وزارة الطاقة التي يفرضونها على المشتركين"، بحسب بيان لمكتب سعد.كما طالب سعد رئيس الحكومة بـ"دعوة الوزارات المعنية والنيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها في حماية حقوق المواطنين".ولفت البيان إلى أن "سعد كان تقدم صباح اليوم بإخبار إلى المدعي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ضد أصحاب المولدات الذين يخالفون التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. وقد طالب المدعي العام باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإلزام أصحاب المولدات بالتقيد بالتسعيرة الرسمية وعدم مخالفتها، لافتًا إلى النتائج الخطيرة على الإستقرار التي قد تنتج عن مواصلة أصحاب المولدات ممارسة الظلم والإجحاف والتعسف بحق المواطنين".وإذ استهجن سعد الصمت الذي تلوذ به مؤسسات الدولة المعنية تجاه قيام أصحاب المولدات بفرض فواتير ظالمة على المشتركين، فضلًا عن تهديدهم بقطع الإشتراكات عنهم، حذر من التداعيات الخطيرة على الأمن والإستقرار التي قد تؤدي إليها حال الإحتقان في صفوف المشتركين بالمولدات نتيجة الظلم اللاحق بهم.وشدد على مطالبة كل مؤسسات الدولة المعنية، من وزارة الإقتصاد، إلى القضاء والأجهزة الأمنية، وإلى البلديات، القيام بواجباتها في الدفاع عن حقوق الناس، داعيًا المواطنين إلى رفض أي فاتورة مخالفة، ومواجهة أي تهديد، مؤكدًا على دعمهم والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الظلم والتعسف والإبتزاز.