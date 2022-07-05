مخزومي: نعمل على إيجاد حل نهائي لأزمة المياه في بيروت

مخزومي وجّه كتابا إلى الحكومة حول هذه الازمة

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LBCI News Lebanon

أكد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على تويتر أن فريق شركة المستقبل للأنابيب يتواصل وينسق مع المعنيين في مؤسسة المياه، وهو يضع خطة طويلة الأمد لإيجاد حل نهائي لأزمة المياه في بيروت، آملا وصولها إلى مختلف مناطق العاصمة بأسرع وقت ممكن ودون أي مشاكل أو أعطال جديدة.



وكشف مخزومي أن بعد أزمة انقطاع المياه عن بيروت، وجّه سؤالًا للحكومة حول سبب عدم وضعها برنامجاً وخطة عمل واضحَين لإعادة تأهيل شبكات المياه في لبنان خصوصا في بيروت، ولماذا لم تخصَّص الأموال التي وهبتها المؤسسات الدولية لإعادة تأهيل البنى التحية وصيانة الأنابيب المهترئة والمتآكلة في العاصمة.

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فريق شركة المستقبل للأنابيب يتواصل وينسق مع المعنيين في مؤسسة المياه، وهو يضع خطة طويلة الأمد لإيجاد حل نهائي لأزمة المياه في بيروت على أمل وصولها إلى مختلف مناطق العاصمة بأسرع وقت ممكن ودون أي مشاكل أو أعطال جديدة — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 5, 2022