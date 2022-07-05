أخبار لبنان
05 تموز 2022 - 14:10
05/07/2022 14:10:00
سلسلة مسيرات احتجاجية لمجموعات 17 تشرين بوجه "منظومة الفساد"
المجموعات: لعودة ضغط الشارع
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LBCI News Lebanon
نفذت مجموعات من 17 تشرين سلسلة مسيرات احتجاجية، لمواجهة ما وصفوه بمنظومة الفساد وذلك أمام شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وجمعية المصارف اضافة الى وزارة الاقتصاد.
وأكد المحتجون أن تحركهم سلمي، مشددين على ضرورة عودة ضغط الشارع .
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