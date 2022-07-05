سلسلة مسيرات احتجاجية لمجموعات 17 تشرين بوجه "منظومة الفساد"

نفذت مجموعات من 17 تشرين سلسلة مسيرات احتجاجية، لمواجهة ما وصفوه بمنظومة الفساد وذلك أمام شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وجمعية المصارف اضافة الى وزارة الاقتصاد.وأكد المحتجون أن تحركهم سلمي، مشددين على ضرورة عودة ضغط الشارع .