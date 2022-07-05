أخبار لبنان
05 تموز 2022 - 13:06
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تجمع لعدد من المواطنين أمام شركة Touch إحتجاجًا على ارتفاع أسعار الإتصالات

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تجمع لعدد من المواطنين أمام شركة Touch إحتجاجًا على ارتفاع أسعار الإتصالات
Lebanon News
تجمع عدد من المواطنين أمام شركة Touch إحتجاجًا على زيادة أسعار الإتصالات، وسجل حصول تدافع، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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