أخبار لبنان
05 تموز 2022 - 13:06
05/07/2022 13:06:11
تجمع لعدد من المواطنين أمام شركة Touch إحتجاجًا على ارتفاع أسعار الإتصالات
تجمع لعدد من المواطنين أمام شركة Touch إحتجاجًا على ارتفاع أسعار الإتصالات
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LBCI News Lebanon
تجمع عدد من المواطنين أمام شركة Touch إحتجاجًا على زيادة أسعار الإتصالات، وسجل حصول تدافع، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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