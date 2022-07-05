أخبار لبنان 05 تموز 2022 - 13:06 05/07/2022 13:06:11 تجمع لعدد من المواطنين أمام شركة Touch إحتجاجًا على ارتفاع أسعار الإتصالات

تجمع لعدد من المواطنين أمام شركة Touch إحتجاجًا على ارتفاع أسعار الإتصالات

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LBCI News Lebanon

تجمع عدد من المواطنين أمام شركة Touch إحتجاجًا على زيادة أسعار الإتصالات، وسجل حصول تدافع، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. الإعلان

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