باسيل: رئيس الجمهورية شريك كامل بعملية تشكيل الحكومة والأهم من ترسيم الحدود أن يسمح لنا بالتنقيب

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رحب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي في "التيار" بـ"إيراد العديد من الإصلاحات التي طرحناها في تقرير بعثة الإتحاد الأوروبي حول الإنتخابات"، ورأى أنه "يجب التوقف عند ما ورد في التقرير الأوروبي الذي تحدث بوضوح عن موضوع المال في الإنتخابات والتوصيات التي اوردها،" وقال: "نحن خضنا سابقًا معارك في سبيلها وأبرزها الميغاسنتر وتمكين هيئة الإشراف بأن تكون كيانًا مستقلًا قادرًا على القيام بالدور المطلوب".وفي موضوع إنفجار المرفأ، وعلى مسافة شهر من الذكرى الثانية، لفت باسيل إلى أن "المراوحة المتعمدة لا تزال تغيب الحقيقة والتقرير الذي يسمح لشركات التأمين بدفع المستحقات لم يصدر وملف الموقوفين ظلمًا مستمر".وفي ملف الحدود البحرية، قال: "هناك فرصة جدية والتيار مع إغتنامها بالكامل، وفجوة الخلاف تضيق لكن الأجوبة لا تزال غير واضحة وينبغي تكريس معادلة قانا-كاريش، والأهم من الترسيم أن يسمح لنا بالتنقيب وهذا الوقت المناسب للبنان ليقوم بحلول ديبلوماسية عادلة له مع إستخدام نقاط القوة ونحن لسنا ضعفاء".وشدد باسيل على أن "رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغض النظر عن موقف التيار وله الحق بإبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة".وأكد أن "التيار مع حكومة لا تتهرب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج إلى قرار سياسي، وملف النازحين وخطة التعافي والإصلاحات مع القوانين الأربعة المعروفة المرتبطة بها، أي الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف والموازنة والسرية المصرفية إلى جانب موضوع الحدود".