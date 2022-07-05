المراقبون الجويون: للتوقف عن العمل ليلا اعتبارا من أول ٱب

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أعلن المراقبون الجويون التوقف عن العمل بدءا من اول آب المقبل، بسبب النقص الحاد والمتزايد في عدد المراقبين الجويين المجازين، والحائزين على الكفايات الجوية للقيام بأعمال المراقبة الجوية بسبب احالة البعض منهم الى سن التقاعد وعدم التوظيف وتأمين التمويل اللازم لانجاز مشروع تدريب المعاونيين المراقبين الحاليين، وتزايد النقص البشري بسبب الظروف الراهنه ما يحتم على المراقبين الجويين الحضور والعمل بما يقارب 300 ساعة عمل شهريا لتأمين استمرارية العمل على مدار 24 ساعة من دون توقف حتى في ايام الاحاد والاعياد او خلال حدوث ازمات طارئة ما زاد من عامل الضغط النفسي والاجتماعي على باقي المراقبون الجويين الذين يعملون الآن فوق طاقتهم لضمان إستمرار عمل المطار والحركة الجوية في الأجواء اللبنانية ما حرمهم من حقهم بالاستفادة من اجازاتهم الادارية السنوية كباقي موظفي الدولة او حتى من مضمون التعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء في شأن اعتماد مبدأ المداورة في العمل بسبب النقص في عددهم واحيانا دون اي اجرمادي كتضحية منهم او اي حوافز مالية تميزهم بسبب طبيعه مهامهم والمسؤواليات الملقاه على عاتقهم، ما دفع بالبعض الى تقديم استقالتهم اوطلب اجازة بلا راتب للهجرة وللبحث عن فرص عمل تؤمن لهم مداخيل عادلة.وتحت وطأة كل هذه الضغوط مجتمعة قدم المراقبون الجويون في الملاحة الجوية إخطارا لادارتهم بتوقفهم عن العمل ليلا والمطالبه بحقهم بالاستفادة من مبدأ المداورة، بحسب بيان المراقبون الجويون.وأعلنوا أن عدم القدرة على تأمين إستمرارية العمل ليلا (من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا) ابتداء من الاول من آب 2022 المقبل مع وجوب تخفيض عدد الرحلات نهارا بما يتوافق مع القدرة الاستيعابية للمراقبين الجويين وحجم الاجواء، ما سيؤدي الى توقف تقديم خدمات الملاحة الجوية ليلا بالكامل خلال هذه الأوقات.