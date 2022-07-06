مجهولون قطعوا عددًا من أشجار السنديان الدهرية في مشتى حسن

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أقدم مجهولون على قطع العديد من أشجار السنديان الدهرية في خراج بلدة مشتى حسن في محافظة عكار، الأمر الذي أثار استياء الأهالي الذين طالبوا السلطات الرسمية المعنية بالتحرك السريع لوقف هذا العبث الحاصل ومحاسبة العابثين بأحد أجمل أحراج السنديان في عكار، حيث أن بعض أشجاره عمرها مئات السنين تم تقطيعها وسحبها من حضن بيئتها.واعتبر الأهالي أن "قطع الأشجار المستمر يهدد التوازن البيئي ويجعل المنازل المجاورة في حال خطر، وبخاصة أن المنطقة قد تشهد إنجرافات في التربة وانهيار صخور بسبب إنحدار الأرض".وأعلنوا أنهم أبلغوا القوى الأمنية ورفعوا كتابًا بواقع ما حصل سلم لمحافظ عكار. وطالبوا وزراء الداخلية والبيئة والزراعة بمتابعة هذا الموضوع الحيوي والهام.