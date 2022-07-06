أخبار لبنان
06 تموز 2022 - 02:39
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مجهولون قطعوا عددًا من أشجار السنديان الدهرية في مشتى حسن

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مجهولون قطعوا عددًا من أشجار السنديان الدهرية في مشتى حسن
Lebanon News
أقدم مجهولون على قطع العديد من أشجار السنديان الدهرية في خراج بلدة مشتى حسن في محافظة عكار، الأمر الذي أثار استياء الأهالي الذين طالبوا السلطات الرسمية المعنية بالتحرك السريع لوقف هذا العبث الحاصل ومحاسبة العابثين بأحد أجمل أحراج السنديان في عكار، حيث أن بعض أشجاره عمرها مئات السنين تم تقطيعها وسحبها من حضن بيئتها.
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واعتبر الأهالي أن "قطع الأشجار المستمر يهدد التوازن البيئي ويجعل المنازل المجاورة في حال خطر، وبخاصة أن المنطقة قد تشهد إنجرافات في التربة وانهيار صخور بسبب إنحدار الأرض".

وأعلنوا أنهم أبلغوا القوى الأمنية ورفعوا كتابًا بواقع ما حصل سلم لمحافظ عكار. وطالبوا وزراء الداخلية والبيئة والزراعة بمتابعة هذا الموضوع الحيوي والهام.
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