أخبار لبنان
06 تموز 2022 - 06:32
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بو صعب إلتقى أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت... إليكم التفاصيل

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Lebanon News
قبل شهر تقريبًا على الذكرى السنوية الثانية لإنفجار مرفأ بيروت، لقاء جمع في مجلس النواب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع عدد من أهالي الضحايا، وقد أكد أمامَهم أن التسوية ممنوعة.
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