أخبار لبنان
06 تموز 2022 - 06:32
06/07/2022 06:32:02
بو صعب إلتقى أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت... إليكم التفاصيل
بو صعب إلتقى أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت... إليكم التفاصيل
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LBCI News Lebanon
قبل شهر تقريبًا على الذكرى السنوية الثانية لإنفجار مرفأ بيروت، لقاء جمع في مجلس النواب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع عدد من أهالي الضحايا، وقد أكد أمامَهم أن التسوية ممنوعة.
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