أخبار لبنان
06 تموز 2022 - 06:37
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بو صعب بعد لقائه لجنة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: التسوية ممنوعة

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Lebanon News
أكد نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بعد لقائه لجنة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ أن التسوية ممنوعة في الملف، مشيرًا إلى أن السلطة السياسية متجاوبة للتوصل إلى حل.

وأوضح أنه تم النقاش مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن ملف إنفجار المرفأ، والمهم اليوم إمضاء المرسوم للشروع في الملف.
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