أخبار لبنان
06 تموز 2022 - 06:37
06/07/2022 06:37:22
بو صعب بعد لقائه لجنة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: التسوية ممنوعة
بو صعب بعد لقائه لجنة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: التسوية ممنوعة
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LBCI News Lebanon
أكد نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بعد لقائه لجنة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ أن التسوية ممنوعة في الملف، مشيرًا إلى أن السلطة السياسية متجاوبة للتوصل إلى حل.
وأوضح أنه تم النقاش مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن ملف إنفجار المرفأ، والمهم اليوم إمضاء المرسوم للشروع في الملف.
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