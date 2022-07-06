أخبار لبنان
06 تموز 2022 - 06:45
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إصدار جوازات السفر على طاولة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات... ماذا في التفاصيل؟

إصدار جوازات السفر على طاولة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات... ماذا في التفاصيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات,جوازات السفر,إصدار جوازات السفر على طاولة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات... ماذا في التفاصيل؟
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Lebanon News
في مجلسِ النواب، موضوع إصدار جوازات السفر حاضر على طاولة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.

إليكم التفاصيل...
 
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