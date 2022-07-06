أخبار لبنان 06 تموز 2022 - 06:45 06/07/2022 06:45:14 إصدار جوازات السفر على طاولة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات... ماذا في التفاصيل؟

إصدار جوازات السفر على طاولة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات... ماذا في التفاصيل؟

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إليكم التفاصيل...

في مجلسِ النواب، موضوع إصدار جوازات السفر حاضر على طاولة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.إليكم التفاصيل... الإعلان

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