أخبار لبنان
06 تموز 2022 - 06:45
06/07/2022 06:45:14
إصدار جوازات السفر على طاولة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات... ماذا في التفاصيل؟
إصدار جوازات السفر على طاولة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات... ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
في مجلسِ النواب، موضوع إصدار جوازات السفر حاضر على طاولة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.
إليكم التفاصيل...
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