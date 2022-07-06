إبراهيم عن التأخير بإصدار جوازات السفر: الموضوع قيد المعالجة مع المعنيين

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LBCI News Lebanon

عن التأخير بإصدار جوازات السفر، تحدث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال حفل تخرج طلاب في مدرسة الآباء الكرملين في مجدليا - زغرتا، مؤكدًا أن الموضوع قيد المعالجة مع المعنيين.