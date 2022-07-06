أخبار لبنان
06 تموز 2022 - 07:47
Back

نقابة مستوردي المواد الغذائية تعلن بدء إجراءات إخراج الحاويات الغذائية من مرفأ بيروت

نقابة مستوردي المواد الغذائية تعلن بدء إجراءات إخراج الحاويات الغذائية من مرفأ بيروت Lebanon, news ,lbci ,أخبار مرفأ بيروت, الحاويات الغذائية,نقابة مستوردي المواد الغذائية,نقابة مستوردي المواد الغذائية تعلن بدء إجراءات إخراج الحاويات الغذائية من مرفأ بيروت
episodes
نقابة مستوردي المواد الغذائية تعلن بدء إجراءات إخراج الحاويات الغذائية من مرفأ بيروت
Lebanon News
اعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي أنه "بناء للإتصالات والمتابعة التي أجرتها النقابة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ومدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، باشرت الدوائر الرسمية المختصة بأخذ عينات من حوالي 500 حاوية (بحسب معلومات وزارة الإقتصاد) ملأى بالمواد الغذائية ومكدّسة في باحات المرفأ، تمهيداً لإنجاز الإجراءات لإخراجها وتسليمها الى أصحابها، على أن يتم إستكمال عملية أخذ العينات لباقي الحاويات والبالغة 300 حاوية في وقت قريب".
الإعلان

وتوجهت النقابة بالشكر لكل من ساهم في التوصل الى هذا الحل لا سيما الرئيس ميقاتي والوزير سلام وأبو حيدر، مؤكدة أن "إخراج حاويات المواد الغذائية من أرض المرفأ في هذا التوقيت هو في غاية الأهمية خصوصاً أنه سيمكّن التجار من مد السوق المحلية بكافة إحتياجاتها عشية عيد الاضحى المبارك والحؤول دون حصول أي نقص نقص في أي سلعة".
الإعلان
إقرأ أيضاً