وزير البيئة تابع الاخبار المتعلقة بالتسرّب النفطي في منطقة تعاونية الصيادين في عكار

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تابع وزير البيئة ناصر ياسين ما تردّد عن تسرّب نفطي في منطقة تعاونية صيادي الاسماك في حي البحر في عكار وتواصل مع وزير الطاقة وليد فياض ومجموعة العمل التي تتابع مكافحة التسرب النفطي في البحر المؤلفة من ممثلي ادارات رسمية عدة للوقوف على آخر المعطيات حيث ذكرت المعلومات الاولية غير المؤكدة ان التسرّب يبعد نحو كيلومتر عن تعاونية الصيادين.كذلك تسلّم الوزير ياسين تقرير الدائرة الإقليمية التابعة لوزارة البيئة في عكار والتي أفادت بأنها فور صدور خبر التسرّب تواصلت مع بلدية ببنين التي اوضحت ان التسرّب النفطي ليس في نطاقها بل في نطاق بلدة قبة بشمرا،فتواصلت الخبيرة في الدائرة مع رئيس بلدية قبة بشمرا الذي وعد بتفقّد الوادي الفاصل بين ببنين وقبة بشمرا للتأكد من وجود التسرب النفطي في النهر والإفادة خلال النهار.كما تم التواصل مع رئيس مخفر العبدة الذي اكد ورود وثيقة اليوم بما حصل ليل امس من إقدام مجهولين على أعمال تخريبية في أنبوب النفط في نطاق العبدة، وسيقومون بالكشف والتأكد من وصول التسرب إلى تعاونية الصيادين.