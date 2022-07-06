أخبار لبنان
06 تموز 2022 - 10:31
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وزير البيئة تابع الاخبار المتعلقة بالتسرّب النفطي في منطقة تعاونية الصيادين في عكار

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وزير البيئة تابع الاخبار المتعلقة بالتسرّب النفطي في منطقة تعاونية الصيادين في عكار
Lebanon News
تابع وزير البيئة ناصر ياسين ما تردّد عن تسرّب نفطي في منطقة تعاونية صيادي الاسماك في حي البحر في عكار وتواصل مع وزير الطاقة وليد فياض ومجموعة العمل التي تتابع مكافحة التسرب النفطي في البحر المؤلفة من ممثلي ادارات رسمية عدة للوقوف على آخر المعطيات حيث ذكرت المعلومات الاولية غير المؤكدة ان التسرّب يبعد نحو كيلومتر عن تعاونية الصيادين.
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كذلك تسلّم الوزير ياسين تقرير الدائرة الإقليمية التابعة لوزارة البيئة في عكار  والتي أفادت بأنها فور صدور خبر التسرّب تواصلت مع بلدية ببنين التي اوضحت ان التسرّب النفطي ليس في نطاقها بل في نطاق بلدة قبة بشمرا، 
فتواصلت الخبيرة في الدائرة مع رئيس بلدية قبة بشمرا الذي وعد بتفقّد الوادي الفاصل بين ببنين وقبة بشمرا للتأكد من وجود التسرب النفطي في النهر والإفادة خلال النهار.

كما تم التواصل مع رئيس مخفر العبدة الذي اكد ورود وثيقة اليوم بما حصل ليل امس من إقدام مجهولين على أعمال تخريبية في أنبوب النفط في نطاق العبدة، وسيقومون بالكشف والتأكد من وصول التسرب إلى تعاونية الصيادين.
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