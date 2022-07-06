مصلحة الليطاني: يمكننا رفع إنتاج المعامل الكهرومائية إلى حدود 90 ميغاواطا طيلة مدة توقف المعامل الحرارية

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LBCI News Lebanon

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، تعليقا على الخبر المنشور حول "الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي بسبب توقف المعامل الحرارية"، أن "كمية المياه المتوفراة لديها وجهوزية معاملها تسمح برفع إنتاج المعامل الكهرومائية طيلة مدة توقف المعامل الحرارية إلى حدود 90 ميغاواطا، شرط أن تكون التغذية، إضافة إلى البلدات المربوطة بمحطات التوتر المتوسط، محصورة بالمرافق الحيوية وخطوط الخدمات العامة طيلة فترة توقف المعامل الحرارية، على أن تحصر التغذية بهذه المنشآت الاستراتيجية لأن المعامل المائية لن تصمد على شبكة متغيرة ومتحركة باستهلاكها، خصوصا أنه يفترض ثبات الاستهلاك وعدم تقلبه لضمان ثبات الفولطية والذبذبة وعدم حصول blackout".