ميقاتي اجتمع ببوشكيان والحاج حسن وبحثوا في الأمن الغذائي وتخليص البضائع من المرفأ

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اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الزراعة عباس الحاج حسن في السراي الحكومي ، وتم خلال اللقاء البحث في موضوع الأمن الغذائي وتخليص البضائع من المرفأ.وأعلن الوزير بوشكيان أنه تلقى اليوم اتصالا من الرئيس ميقاتي الذي طلب منه العمل بأقصى سرعة من أجل تخليص بضائع المستوردين والصناعيين والمصدرين من المرفأ. وقال الوزير: تحركنا سريعا واجرينا اتصالا بالمدير العام لوزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر الذي بدأ باتخاذ اجراءات في هذا الشأن، كما انني زرت المرفأ وعقدت اجتماعا مع إدارة الجمارك بوجود نقيب عمال الترانزيت جورج صادر، وفريق عمل من معهد البحوث الصناعية لتسريع فحص البضائع الغذائية، وتم اتخاذ اجراءات فورية وسريعة.ولفت الى أنه سيجول مع وزير الزراعة غدا في المرفأ للتأكيد على الآليات التي وضعناها لتسريع المعاملات لإدخال البضائع الى البلد، مشيراً الى أنه اليوم كان هناك تسهيلات أولية وستتبعها اجراءات ثانية غدا.وطلب من الموظفين التضامن خصوصا في المرفأ الذي هو المرفق العام الأساسي الذي يشكل الدورة الإقتصادية ويؤمن الأمن الغذائي للبلد والدورة الاقتصادية فيه.وردا على سؤال قال: "أتمنى على الموظفين وانطلاقا من الواقع الحالي، ان نتساعد في هذه المرحلة الصعبة، ونحن نتفهم الظروف التي يمرون بها ولكن هناك أمور اساسية وضرورية للبلد. ونحن نعمل لحلحلة أمور الإضراب لتسهيل المرافق العامة في البلد."واعلن الوزير الحاج حسن أن الاجتماع كان يفترض ان يشارك فيه وزير الاقتصاد الذي لم يحضر لأسباب طارئة.وأوضح أن الأمر يتمحور حول بنود عدة منها موضوع القمح، وقال: كان لي اليوم اطلالة اعلامية وعدت فيها المزارعين والفلاحين ان يكون هناك تحرك سريع بعد ظهر اليوم، وهذا ما حصل. تواصلت مع الرئيس ميقاتي وحددت موعدا والخطة التالية تكمن في وضع آلية من قبل وزارة الاقتصاد فورا لاستلام القمح الصلب والشعير وتحديد السعر.وأَضاف: أصبح لنا رؤية كاملة حول هذا الموضوع وأن يكون هناك تعهد من قبل مصرف لبنان بالالتزام بهذه القرارات. لا أقول هذا الأمر لنبث روح الأمل والتفاؤل بل لنؤكد ان هذه الحكومة، وان كانت في مرحلة تصريف الاعمال فهي تتابع أمور الحياة اليومية. فالرغيف والخبز لا يفهمان موضوع تصريف الأعمال او تكليف او تأليف. لدينا اليوم مسؤولية وطنية أخلاقية إنسانية نقوم بها على أكمل وجه.واشار الى ان موضوع اضراب الادارات العامة وتسيير المرفق العام هو اساسي ومنطقي ومنهجي، و"لكن علينا أيضا ان ننتبه ان تسيير أمور الناس تصديرا واستيرادا هي واجب وطني."وكشف أنه سيكون هناك في الساعات القريبة المقبلة خطوات باتجاه الموظفين والعاملين وباتحاه الإضراب بشكل عام.وعن كمية القمح التي سيتم شراؤها من المزارعين قال: "لا سقف في هذا المجال، كل ما هو مزروع يجب أن تستلمه الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاقتصاد، والاساس هو ان نستلم هذا الموسم حتى نقول للمزارعين بأن في ألموسم القادم ستكون حتما مساحات القمح الطري مضاعفة، ونحن انتهينا من وضع الخطة التي سنشتري بها او ندعم البذور المؤصلة ونحن ننتظر الشهر المقبل ولقد رصدت لنا الكميات المطلوبة، وننتظر فقط الهيئات المانحة لترصد لنا الأموال اللازمة لتكون هذه البذور مجانا مئة بالمئة او ٨٠ بالمئة .