قائد الجيش خلال مناورة لتلامذة ضباط الكلية الحربية في جرد العاقورة: الهبة القطرية ستصرف في دعم رواتب العسكريين فور تسلمها

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حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من كبار ضباط القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلّة مناورة قتالية بالذخيرة الحية في منطقة جرد العاقورة، نفذها تلامذة ضباط السنتين الثانية والثالثة في الكلية الحربية، بينهم ١٠٣ إناث من أصل ٢٣٥، وهي المرة الأولى التي يشاركنَ فيها بمناورة قتالية، بعد اختيارهنّ لاختصاصات من قوى بر وبحر وجو.وحاكت المناورة مهاجمة مجموعة إرهابية تحصنت في مرتفعات المنطقة وتدميرها، واستخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأسلحة الدعم، والطوافات والطائرات.وتوجه العماد عون لتلامذة الضباط والعسكريين بكلمة نوه فيها بالأداء والحرفية التي أبدوها لافتا إلى أن مشاركة التلامذة الضباط الإناث من مختلف الاختصاصات للمرة الأولى في مناورة قتالية تؤكد أن القدرات الفكرية والجسدية لا تختلف بين رجل وامرأة خصوصا بعد خضوعهم لتدريبات على مدى ٣ سنوات.وأثنى قائد الجيش على الجهود التي بذلها التلامذة الضباط مؤكّداً أنّهم سيكونون قادة المستقبل، وعليهم تقع مسؤوليّة كبيرة في اتخاذ القرارات التي تحمي الوطن والمؤسسة.وأكّد أنَّ النجاح هو ثمرة كل عمل دؤوب يشترك فيه الجميع بإرادة صلبة وعزيمة قوية في مواجهة التحديات لا سيّما خلال المراحل الصعبة والظروف القاسية التي تمر بها البلاد والتي تحتاج إلى أقصى درجات الوعي واليقظة.وأشار قائد الجيش إلى أنّ القيادة لن تألوَ جهداً في السعي للحصول على مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة الجيش على تخطّي المرحلة، لافتاً إلى أنّ الهبة التي أعلنت عن تقديمها دولة قطر مشكورةً سوف تُصرف في دعم رواتب العسكريين فور تسلّمها، مشدّداً على أنّ المؤسسة العسكرية تبذل جهوداً كبيرةً في تأمين الطبابة للعسكريين وعائلاتهم وتطويرها بما يليق بهم.