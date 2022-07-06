أخبار لبنان
06 تموز 2022 - 13:40
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فياض للـLBCI: سنسعى ان لا يتكرر ما حصل اليوم مع المعامل... وزيارتنا للعراق ايجابية

فياض للـLBCI: سنسعى ان لا يتكرر ما حصل اليوم مع المعامل... وزيارتنا للعراق ايجابية Lebanon, news ,lbci ,أخبار كهرباء, طاقة,وليد فياض,فياض للـLBCI: سنسعى ان لا يتكرر ما حصل اليوم مع المعامل... وزيارتنا للعراق ايجابية
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Lebanon News
أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن "موضوع الدفع لمشغلي محطات كهرباء اخذ بعض الوقت مع وزارة المالية لاعطاء الموافقة ومن ثم التحويل للمصرف المركزي، حتى شكّل احراجا للمشغلين، وبالتالي أُصدر البيان بتوقيف التشغيل، لكن الآن الامور جرى حلها، واستمرارية تشغيل المحطات اولوية استراتيجية لخطتنا بالكهرباء وسنسعى ان لا يتكرر ما حصل اليوم".
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وعن زيارته للعراق، اوضح فياض للـLBCI أن "النتائج ايجابية ويرغبون بالاستمرار بدعم لبنان ضمن استراتيجية تبادل الخدمات لكن على ارض الواقع لخلق الثقة بين البلدين وسنحاول تأمين بعض الحقوق المادية".
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