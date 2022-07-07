أخبار لبنان
07 تموز 2022 - 06:39
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نتائج الامتحانات الرسمية المهنية الخامسة عصرا... اليكم كيف يمكن الاطلاع على النتائج

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نتائج الامتحانات الرسمية المهنية الخامسة عصرا... اليكم كيف يمكن الاطلاع على النتائج
Lebanon News
أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري  اصدار نتائج الامتحانات الرسمية  لشهادات البكالوريا الفنية- التكميلية المهنية- التأهيلية الفنية التحضيرية –الثانوية المهنية – امتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة.
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وجاء في بيان الاعلان عن النتائج :"حيث انّ اعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بالشهادات المذكورة آنفًا قد انتهت،وبهدف تمكين المرشحين للشهادتين المذكورتين اعلاه من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة- المديرة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية- التكميلية المهنية- التأهيلية الفنية التحضيرية –الثانوية المهنية – امتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة يوم الخميس الواقع فيه 7 تموز 2022 في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى احد الموقعين التاليين:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com
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