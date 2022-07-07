أخبار لبنان
07 تموز 2022 - 06:54
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نفي لقيادة الجيش بشأن فتح ابواب المسابح العسكري امام العموم

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نفي لقيادة الجيش بشأن فتح ابواب المسابح العسكري امام العموم
Lebanon News
نفت قيادة الجيش ما اورده احد المواقع الالكترونية عن قرار قيادة الجيش فتح ابواب المسابح العسكري امام العموم، وتؤكد ان دخول هذه النوادي خاضع لتعليمات محددة وضعتها القيادة ووفق شروط دخول المسابح العسكرية.
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