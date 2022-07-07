نفي لقيادة الجيش بشأن فتح ابواب المسابح العسكري امام العموم

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LBCI News Lebanon

نفت قيادة الجيش ما اورده احد المواقع الالكترونية عن قرار قيادة الجيش فتح ابواب المسابح العسكري امام العموم، وتؤكد ان دخول هذه النوادي خاضع لتعليمات محددة وضعتها القيادة ووفق شروط دخول المسابح العسكرية.