أخبار لبنان
07 تموز 2022 - 06:54
07/07/2022 06:54:14
نفي لقيادة الجيش بشأن فتح ابواب المسابح العسكري امام العموم
نفي لقيادة الجيش بشأن فتح ابواب المسابح العسكري امام العموم
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LBCI News Lebanon
نفت قيادة الجيش ما اورده احد المواقع الالكترونية عن قرار قيادة الجيش فتح ابواب المسابح العسكري امام العموم، وتؤكد ان دخول هذه النوادي خاضع لتعليمات محددة وضعتها القيادة ووفق شروط دخول المسابح العسكرية.
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