أخبار لبنان
07 تموز 2022 - 07:37
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مرفق جعيتا السياحي يستقبل زواره استثنائيا يوم الاثنين من التاسعة حتى الخامسة عصرا

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مرفق جعيتا السياحي يستقبل زواره استثنائيا يوم الاثنين من التاسعة حتى الخامسة عصرا
Lebanon News
أعلنت إدارة مرفق جعيتا السياحي في بيان، أنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك يستقبل مرفق جعيتا السياحي محبي الطبيعة، زواره الكرام استثنائيا يوم الاثنين الواقع في 11/7/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة عصرا".
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