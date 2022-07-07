أخبار لبنان 07 تموز 2022 - 07:37 07/07/2022 07:37:41 مرفق جعيتا السياحي يستقبل زواره استثنائيا يوم الاثنين من التاسعة حتى الخامسة عصرا

مرفق جعيتا السياحي يستقبل زواره استثنائيا يوم الاثنين من التاسعة حتى الخامسة عصرا

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LBCI News Lebanon

أعلنت إدارة مرفق جعيتا السياحي في بيان، أنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك يستقبل مرفق جعيتا السياحي محبي الطبيعة، زواره الكرام استثنائيا يوم الاثنين الواقع في 11/7/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة عصرا". الإعلان

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