أخبار لبنان
07 تموز 2022 - 07:31
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حريق في المشتل الزراعي لوزارة الزراعة في العبدة... والأهالي يناشدون!

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حريق في المشتل الزراعي لوزارة الزراعة في العبدة... والأهالي يناشدون!
Lebanon News
اندلع حريق كبير في الأراضي العشبية في المشتل الزراعي التابع لوزارة الزراعة في منطقة العبدة، ما لبث ان امتد الى الاشجار الحرجية والمثمرة وعدد من البيوت الزراعية البلاستيكية.
 
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن النيران تتمدد بسرعة بفعل الرياح التي تضرب المنطقة والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.
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ويقوم عناصر وآليات الدفاع المدني في مركز ببنين - العبدة بجهود كبيرة وبالامكانات الضئيلة المتاحة لهم بمواجهة النيران.
 
وناشد أهالي المنطقة المؤازرة سريعا من قبل كل مراكز الدفاع المدني والبلديات في المنطقة لمواجهة النيران والسيطرة عليها قبل ان تتفاقم وتتفاقم معها حجم الخسائر في هذا المشتل الزراعي.
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