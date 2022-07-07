الأشقر: الحجوزات جيدة والقطاع بجهوزية تامة لإستقبال المغتربين والسياح بأعلى مستوى من الضيافة

الإعلان

أكد رئيس إتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أنّ الحجوزات عشية عيد الأضحى جيّدة في بيروت وخارجها، حيث ينتشر السيّاح والمغتربون في مختلف المناطق اللبنانية، وتراوح فترة إقامتهم بين 3 و5 أيام.ولفت في بيان إلى أنه حالياً هناك في لبنان سياح من الأردن والعراق ومصر، إضافة إلى المغتربين اللبنانيين وبعض الجنسيات الأخرى.وطمأن الاشقر إلى أنّ المؤسسات السياحية تمكنت من تخطي التحديات التي تفرضها عليها الأزمة لا سيما إنقطاع الكهرباء والمياه وغير ذلك، مشيراً في هذا الإطار، الى أن المؤسسات السياحية اعتمدت على قدراتها الذاتية لتأمين الكهرباء 24/24 وكل الخدمات الأخرى لتكون على أتم الإستعداد وبجهوزية تامة لإستقبال المغتربين والسياح بأعلى مستوى من الضيافة، على الرغم من أنّ هذا الأمر سيخلق تحدياً أساسياً لها بإرتفاع التكاليف التشغيلية.وشدد رئيس إتحاد النقابات السياحية على أنّ القطاع السياحي ومع إنطلاقة الموسم وفي ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان، يؤكّد أنه مؤمن بالبلد وحاضر بقوة وبفعالية، كما يثبت أنه لم يخسر مقوّماته وقدراته وبأن أصحاب المؤسسات السياحية لا يزالون مؤمنين ومصرين على مواصلة الطريق.