شركة طيران الشرق الأوسط اعلنت تعديل جدول بعض رحلاتها بسبب إجراء طارىء

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان ، عن تعديل جزء من جدول رحلاتها من 7 الى 10 تموز 2022 وذلك بسبب إجراء طارىء خارج عن إرادتها.وعرضت الرحلات المعدلة وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.الخميس7 تموز، 2022من بيروت إلى الخارج الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الخارج الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول*اسطنبول ME267 18:35 20:30 اسطنبول ME268 21:30 23:25لارنكا ME271 14:15 14:55 لارنكا ME272 15:35 16:20بغداد ME322 14:05 15:35 بغداد ME323 16:35 18:10*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينةالجمعة 8 تموز، 2022من بيروت إلى الخارج الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الخارج الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول*جدة ME364 10:30 13:00 جدة ME365 14:00 16:25الرياض ME424 03:45 06:05 الرياض ME425 07:05 09:30لارنكا ME261 19:55 20:35 لارنكا ME262 21:15 22:00لارنكا ME281 23:00 23:40 لارنكا ME1282 00:20 01:05كوبنهاغن ME225 19:25 22:35 كوبنهاغن ME226 23:35 04:35*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينةالسبت 9 تموز، 2022من بيروت إلى الخارج الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الخارج الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول*دبي ME430 03:05 07:20 دبي ME431 08:50 11:10القاهرة ME306 22:50 23:10 القاهرة ME1307 00:10 02:25بغداد ME322 21:25 22:55 بغداد ME323 23:55 01:30الدوحة ME436 15:50 18:35 الدوحة ME437 19:35 22:30اسطنبول ME265 05:35 07:30 اسطنبول ME266 08:30 10:25اسطنبول ME269 20:40 22:35 اسطنبول ME270 23:35 01:30اسطنبول ME267 20:35 22:30 اسطنبول ME268 23:30 01:25اسطنبول ME1265 02:50 04:45 اسطنبول ME1266 05:45 07:40أثينا ME251 11:20 13:15 أثينا ME252 14:15 16:00*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينةالأحد 10 تموز، 2022من بيروت إلى الخارج الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الخارج الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول*أثينا ME253 19:55 21:50 أثينا ME254 22:50 00:35اسطنبول ME265 06:10 08:05 اسطنبول ME266 09:05 11:00لارنكا ME271 05:35 06:15 لارنكا ME272 06:55 07:40*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة