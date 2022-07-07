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07 تموز 2022 - 08:51
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شركة طيران الشرق الأوسط اعلنت تعديل جدول بعض رحلاتها بسبب إجراء طارىء

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شركة طيران الشرق الأوسط اعلنت تعديل جدول بعض رحلاتها بسبب إجراء طارىء
Lebanon News
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية  في بيان ، عن تعديل جزء من جدول رحلاتها من 7 الى 10 تموز 2022 وذلك بسبب إجراء طارىء خارج عن إرادتها.

وعرضت الرحلات المعدلة وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.

 الخميس7 تموز، 2022
من بيروت إلى الخارج    الرحلة    الإنطلاق*    الوصول*    من الخارج الى بيروت    الرحلة    الإنطلاق*    الوصول*
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اسطنبول    ME267    18:35    20:30    اسطنبول    ME268    21:30    23:25
لارنكا    ME271    14:15    14:55    لارنكا    ME272        15:35    16:20
بغداد    ME322    14:05    15:35    بغداد    ME323    16:35    18:10
 *جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الجمعة 8 تموز، 2022
من بيروت إلى الخارج    الرحلة    الإنطلاق*    الوصول*    من الخارج الى بيروت    الرحلة    الإنطلاق*    الوصول*
جدة    ME364    10:30    13:00    جدة    ME365    14:00    16:25
الرياض    ME424    03:45    06:05    الرياض    ME425       07:05    09:30
لارنكا    ME261    19:55    20:35    لارنكا    ME262    21:15    22:00
لارنكا    ME281    23:00    23:40    لارنكا    ME1282    00:20    01:05
كوبنهاغن    ME225    19:25    22:35    كوبنهاغن    ME226    23:35    04:35
 *جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

السبت 9 تموز، 2022
من بيروت إلى الخارج    الرحلة    الإنطلاق*    الوصول*    من الخارج الى بيروت    الرحلة    الإنطلاق*    الوصول*
دبي    ME430    03:05    07:20    دبي    ME431    08:50    11:10
القاهرة    ME306    22:50    23:10    القاهرة    ME1307      00:10    02:25
بغداد    ME322    21:25    22:55    بغداد    ME323    23:55    01:30
الدوحة    ME436    15:50    18:35    الدوحة    ME437    19:35    22:30
اسطنبول    ME265    05:35    07:30    اسطنبول    ME266    08:30    10:25
اسطنبول    ME269    20:40    22:35    اسطنبول    ME270    23:35    01:30
اسطنبول    ME267    20:35    22:30    اسطنبول    ME268    23:30    01:25
اسطنبول    ME1265    02:50    04:45    اسطنبول    ME1266    05:45    07:40
أثينا    ME251    11:20    13:15    أثينا    ME252    14:15    16:00
  *جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة


الأحد 10 تموز، 2022  
من بيروت إلى الخارج    الرحلة    الإنطلاق*    الوصول*    من الخارج الى بيروت    الرحلة    الإنطلاق*    الوصول*
أثينا    ME253    19:55    21:50    أثينا    ME254    22:50    00:35
اسطنبول    ME265    06:10    08:05    اسطنبول    ME266       09:05    11:00
لارنكا    ME271    05:35    06:15    لارنكا    ME272    06:55    07:40
  *جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
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