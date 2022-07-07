سفراء أوروبيون يزورون القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان

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زار سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، وقد حضر الاجتماع سفراء وممثلو: الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا.وكان في استقبال سفراء الاتحاد الأوروبي في مقر اليونيفيل في الناقورة، قائد القوة الموقتة اللواء أرولدو لازارو ساينز. وبدأ اللقاء بجلسة تمهيدية قامت البعثة من بعدها بزيارة موقع لليونيفيل على طول الخط الأزرق، بالإضافة إلى مشروع في الناقورة يهدف إلى إمداد السكان المحليين والمزارعين بالمياه الجوفية.وفي هذا السياق، علّق سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف قائلاً: "هذه الزيارة المشتركة هي للتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بعمل اليونيفيل والسلطات اللبنانية من أجل ضمان استمرار السلام والأمن والاستقرار في جنوب لبنان، حيث أن اليونيفيل لعبت دوراً حاسماً في الحفاظ على وقف الأعمال العدائية، والحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، ودعم القوات المسلحة اللبنانية".كما أقر طراف بالجهود والمساهمات الكبيرة التي قدمتها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل دعم اليونيفيل.وأشار سفراء الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل واحترام حرية تنقلهم بالكامل، حتى تتمكن القوة الموقتة من استكمال عملها من دون أية عقبات. كما دعوا السلطات اللبنانية إلى التحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وأفرادها وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة.وخلال زيارتهم، أعاد سفراء الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامهم بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وشددوا على أهمية تنفيذ لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بدعم من اليونيفيل.