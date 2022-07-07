عون تبلغ من ممثل ألفاريز ومارسال بدء عملها بعد جمع الداتا والمستندات

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أطلع المدير الإقليمي لشركة "ألفاريز ومارسال" جايمس دانيال رئيس الجمهورية ميشال عون على أن "الشركة بدأت بالفعل عملها في 27 حزيران 2022 في التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أي بعد ما يناهز سنتين و3 أشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت بإجراء هذا التدقيق".وأعرب عون عن "إرتياحه لما آلت إليه الأمور أخيرًا بالنسبة إلى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، مع بداية عمل فريق شركة ألفاريز ومارسال". وأكد خلال استقباله بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم ودانيال، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير أن "اللبنة الأولى من مسار الإصلاح الذي أصر عليه لأكثر من سنتين و3 أشهر قد وضعت، ما يعني أن المسيرة الإصلاحية لن تتوقف بعد اليوم وأن المساءلة ستحصل على المستويات كافة".وتم خلال اللقاء عرض المراحل التي قطعتها مسألة تقديم الملفات والمستندات المطلوبة للشركة التي تسمح لها بالقيام بعملها التدقيقي. وشدد رئيس الجمهورية على أن تمسكه بهذه المسألة ينطلق من حرصه على إحقاق الحق والعدالة في تحديد المسؤولية عن الأموال التي تم حرمان الشعب اللبناني منها، وعن كل من ارتكب إساءة في هذا الموضوع بحق لبنان وشعبه وساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة المالية والإقتصادية على مدى أكثر من سنتين.وأبدى عون إطمئنانه إلى أن "مسيرة الإصلاح قد إنطلقت فعليًا ولن تتوقف بعد اليوم، ولو أن الموضوع أخذ وقتًا أكثر مما يجب بفعل العراقيل المصطنعة، إلا أنه في النهاية وصلت الأمور إلى حيث يجب أن تكون".