الجميل إلتقى روداكوف: للتوسط في عودة النازحين السوريين بغض النظر عن التسوية النهائية في المنطفة

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إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل السفير الروسي ألكسندر روداكوف وعرض معه آخر المستجدات.وحضر اللقاء النائب الدكتور سليم الصايغ، عضو المكتب السياسي الكتائبي فادي عردو، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال أبي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبد الله.وأعاد الجمبل التذكير بالمبادرة التي كان أطلقها عام 2018 بالنسبة لملف النازحين السوريين وتطرق اللقاء إلى ملف النازحين، لاسيما أن الكتائب كانت السباقة إلى طرح موضوع لعب روسيا دورًا أساسيًا في عودة النازحين السوريين الى بلادهم إنطلاقًا من دورها في المنطقة والذي يخولها أن تكون وسيطًا فاعلًا على هذا الصعيد.وشدد الجميل على ضرورة السير في الملف إلى نهايته وفصل عودتهم عن ترقب التسوية السياسية النهائية بالنسبة إلى سوريا لرفع العبء الكبير عن كاهل لبنان الذي لم يعد يملك القدرة على التحمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.