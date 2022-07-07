هيومن رايتس واتش: الإعادة القسرية للسوريين من قبل السلطات اللبنانية غير قانونية وغير آمنة

بعدما أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين خطة حكومية للبدء بإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهريا إلى سوريا، أعلنت منظمة هيومن رايتس واتش أن الإعادة القسرية للسوريين من قبل السلطات اللبنانية غير قانونية وغير آمنة.
وأشارت الى أن على الحكومات المانحة الدولية مساعدة البلدان المضيفة مثل لبنان من خلال التمويل الكامل لبرامج المساعدة الإنسانية، وإعادة توطين عدد أكبر من السوريين المقيمين في لبنان، وعليها التصدي علنا للإعادة القسرية أو الجبرية إلى سوريا.
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