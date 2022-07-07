هيومن رايتس واتش: الإعادة القسرية للسوريين من قبل السلطات اللبنانية غير قانونية وغير آمنة

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LBCI News Lebanon

بعدما أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين خطة حكومية للبدء بإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهريا إلى سوريا، أعلنت منظمة هيومن رايتس واتش أن الإعادة القسرية للسوريين من قبل السلطات اللبنانية غير قانونية وغير آمنة.



وأشارت الى أن على الحكومات المانحة الدولية مساعدة البلدان المضيفة مثل لبنان من خلال التمويل الكامل لبرامج المساعدة الإنسانية، وإعادة توطين عدد أكبر من السوريين المقيمين في لبنان، وعليها التصدي علنا للإعادة القسرية أو الجبرية إلى سوريا.

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