أخبار لبنان
07 تموز 2022 - 14:37
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نصار شكر للسعودية قرارها السماح للبنانيين بالسفر إلى المملكة من دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج لبنان

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نصار شكر للسعودية قرارها السماح للبنانيين بالسفر إلى المملكة من دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج لبنان
Lebanon News
شكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في بيان، للمملكة العربية السعودية وقيادتها، ممثلة بسفيرها في لبنان وليد بخاري، قرارها "السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة، من دون الحاجة إلى قضاء مدة 14 يوما خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة"، بحسب تغريدة للسفير  بخاري.
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واعتبر نصار أن ليس بمستغرب على السعودية التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان واللبنانيين أن تتخذ قرارات تصب في مصلحة وطننا.

وكان نصار ناشد عبر مقابلته التلفزيونية الأخيرة قيادة المملكة لاتخاذ قرار بالسماح للبنانيين بالقدوم إلى لبنان من دون قضاء مدة 14 يوما خارجه قبل دخول المملكة.
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