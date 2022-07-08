أخبار لبنان 08 تموز 2022 - 05:06 08/07/2022 05:06:34 سرقة كابلات كهرباء محول التغذية في بلدتي كفركلا وبرج الملوك ومؤسسة كهرباء لبنان تشكو

سرقة كابلات كهرباء محول التغذية في بلدتي كفركلا وبرج الملوك ومؤسسة كهرباء لبنان تشكو

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LBCI News Lebanon

أقدم مجهولون على سرقة كابلات الكهرباء النحاسية الخاصة بمحول التغذية الكهربائية في بلدتي كفركلا وبرج الملوك .



وتقدمت مؤسسة كهرباء لبنان بشكوى لدى مخفر برج الملوك. وقدرت قيمة الاسلاك المسروقة بنحو الـ2000$. الإعلان

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