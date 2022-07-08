أخبار لبنان
08 تموز 2022 - 05:06
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سرقة كابلات كهرباء محول التغذية في بلدتي كفركلا وبرج الملوك ومؤسسة كهرباء لبنان تشكو

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سرقة كابلات كهرباء محول التغذية في بلدتي كفركلا وبرج الملوك ومؤسسة كهرباء لبنان تشكو
Lebanon News
أقدم مجهولون على سرقة كابلات الكهرباء النحاسية الخاصة بمحول التغذية الكهربائية في بلدتي كفركلا وبرج الملوك  . 

وتقدمت مؤسسة كهرباء لبنان بشكوى لدى مخفر برج الملوك. وقدرت قيمة الاسلاك المسروقة بنحو الـ2000$.
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