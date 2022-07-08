أخبار لبنان 08 تموز 2022 - 05:28 08/07/2022 05:28:31 كهرباء لبنان تدعي ضد مجهول بجرم سرقة كابل في المجيدية

كهرباء لبنان تدعي ضد مجهول بجرم سرقة كابل في المجيدية

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LBCI News Lebanon

ادعت شركة كهرباء لبنان ضد مجهول امام مخفر راشيا الفخار التابع لقوى الامن بجرم سرقة كابل كهرباء بقيمة 1400$ في بلدة المجيدية . الإعلان

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