أخبار لبنان
08 تموز 2022 - 05:28
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كهرباء لبنان تدعي ضد مجهول بجرم سرقة كابل في المجيدية

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كهرباء لبنان تدعي ضد مجهول بجرم سرقة كابل في المجيدية
Lebanon News
 ادعت شركة كهرباء لبنان ضد مجهول امام مخفر راشيا الفخار التابع لقوى الامن بجرم سرقة كابل كهرباء بقيمة 1400$ في بلدة المجيدية .
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