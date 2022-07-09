جمعية الصناعيين: عدم تجهيز الدفاع المدني بمعدات حديثة لمكافحة الحرائق غير التقليدية حال دون إخماد حريق مصنع قبلان للسجاد

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أعربت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني، عن "بالغ أسفها وحزنها الشديد على الحريق المستمر منذ أمس في معمل قبلان للسجاد في بلدة زفتا الجنوبية".وأعلنت الجمعية في بيان أن "أي ضرر يصيب أي وحدة صناعية في لبنان، يصيب القطاع الصناعي برمته"، مؤكدة وقوفها إلى جانب صاحب المعمل الصناعي حسين قبلان وتضامنه تضامنًا كاملًا معه في مصابه الأليم.وأبدت الجمعية "أسفها الشديد لعدم تجهيز الدفاع المدني بالمعدات الحديثة والمختصة بإخماد الحرائق غير التقليدية، مثل الحرائق التي تحصل بالمصانع أو تلك التي حصلت في مرفأ بيروت أو في بلدة التليل"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر حال دون التمكن من السيطرة على الحريق في المصنع حتى الآن".وأكدت الجمعية أن "تجهيز الدفاع المدني بأجهزة حديثة متخصصة بالحرائق غير التقليدية يعتبر من الأوليات والأساسيات التي يجب أن يعمل عليها"، مؤكدة أن "هذا الموضوع سيكون من أولى أولويات الجمعية في المرحلة المقبلة".وشكرت الجمعية للدفاع المدني وعناصره "وكل من عمل ويعمل على إخماد الحريق"، سائلة "الله عز وجل أن يساعد الجميع في السيطرة فورًا على الحريق في هذا المعمل التي نعتز به وبصناعته الرائدة".