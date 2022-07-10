أخبار لبنان
10 تموز 2022 - 12:17
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وزير البيئة: لتنظيم التشحيل وتنظيف الكتلة الحيوية حماية للغابات من القطع الجائر

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وزير البيئة: لتنظيم التشحيل وتنظيف الكتلة الحيوية حماية للغابات من القطع الجائر
Lebanon News
 علق وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين على مناشدة رئيس بلدية البيرة في عكار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل شخصيا لحماية غابة السنديان من القطع العشوائي، ولفت في بيان، الى أنه "لم يتردد يوما بمقاربة موضوع قطع الاشجار حيث تقدم بما لا يقل عن 100 اخبار للمدعين العامين الذين حققوا وفتحوا محاضر، لكن هناك أسئلة جدية حول سيادة القانون وتطبيقه".
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واعلن عن اقتراحه "حلا عبر تنظيم التشحيل والتفريد وتنظيف الكتلة الحيوية تحت اشراف وزارة الزراعة الوصية على الغابات والاحراج، على ان يتم ذلك بمساعدة البلديات وإدارات المحميات"، معتبرا ان "هذا يفيد الغابات ويؤمن حطبا للناس المحتاجة ويوقف عصابات قطع الاشجار وبيعه".
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