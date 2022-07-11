أخبار لبنان
11 تموز 2022 - 09:00
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اندلاع حريق في خراج بلدة دده والدفاع المدني يعمل على إخماده

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اندلاع حريق في خراج بلدة دده والدفاع المدني يعمل على إخماده
Lebanon News
اندلع حريق كبير في خراج بلدة دده - مار يعقوب، وتعمل فرق الدفاع المدني في الكورة على اخماده، وأتى على مساحة واسعة من الأشجار الحرجية والأعشاب اليابسة.
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