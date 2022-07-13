العلية: سنسدل الستار قريباً عمّن أساء فعلاً إلى مجلس شورى الدولة

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اعلن المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية ان "في حديث تلفزيوني له بتاريخ 10/07/2022 على شاشة الـLBCI مع الإعلامي ماريو عبّود، أعلن وزير العدل (في حكومة تصريف الاعمال) القاضي هنري الخوري، أن الإخبار المقدّم في حق المدير العام لادارة المناقصات جان العلّية، أتى على خلفية مزايدة السوق الحرّة في مطار رفيق الحريري الدولي. وها هو يكشف اليوم من خلال جريدة "نداء الوطن" عن مفاجأة جديدة في مضمون الإخبار تتعلّق بمجلس شورى الدولة، الذي رأى في المؤتمر الصحافي الأخير للعلّية إساءة إليه في أكثر من موضوع".واضاف: "بناء عليه، نعاهد الرأي العام وكلنا ثقة وإيمان بدولة القانون والمؤسسات، بأننا سنسدل الستار قريباً عمّن أساء فعلاً إلى مجلس شورى الدولة، مع كل الحقائق والوقائع والمستندات ذات الصلة، ونأمل من معاليه حينها التقدّم بالإخبار المناسب. مع التذكير بأنه كلّما اشتدّ التهويل والتخويف كلّما ازداد التمسّك والتزام واجب الدفاع عن المال العام والإدارة اللبنانية".