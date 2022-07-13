أخبار لبنان
13 تموز 2022 - 13:26
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مهرجانات بيت الدين تنطلق من جديد وبشكل مجاني... إليكم التفاصيل

مهرجانات بيت الدين تنطلق من جديد وبشكل مجاني... إليكم التفاصيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,مهرجانات بيت الدين,مهرجانات بيت الدين تنطلق من جديد وبشكل مجاني... إليكم التفاصيل
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Lebanon News
صيف لبنان لا يكتمل من دون المهرجانات الفنية التي تزين لياليه.

مهرجانات بين الدين تنطلق من جديد وبشكل مجاني تحسسًا بالواقع المعيشي الصعب.
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