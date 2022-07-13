مهرجانات بيت الدين تنطلق من جديد وبشكل مجاني... إليكم التفاصيل

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LBCI News Lebanon

صيف لبنان لا يكتمل من دون المهرجانات الفنية التي تزين لياليه.



مهرجانات بين الدين تنطلق من جديد وبشكل مجاني تحسسًا بالواقع المعيشي الصعب.