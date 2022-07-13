أخبار لبنان
13 تموز 2022 - 13:26
13/07/2022 13:26:00
مهرجانات بيت الدين تنطلق من جديد وبشكل مجاني... إليكم التفاصيل
مهرجانات بيت الدين تنطلق من جديد وبشكل مجاني... إليكم التفاصيل
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LBCI News Lebanon
صيف لبنان لا يكتمل من دون المهرجانات الفنية التي تزين لياليه.
مهرجانات بين الدين تنطلق من جديد وبشكل مجاني تحسسًا بالواقع المعيشي الصعب.
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