مكتب ميقاتي ردا على رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلف لم يقل يوما أنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه وملاحظاته

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أكد المكتب الاعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن الاخير يثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من اساءات، وهذا امر ليس خافيا على أحد، كما يثمن تأكيد الرئيس الجمهورية ميشال عون الحرص على عدم الاساءة الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.وأوضح المكتب، ردا على البيان الذي أصدره مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، أنه وفي موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري، ميقاتي أعلن أنه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتصالاته وبدا النقاش فيها مع عون ، وبالتالي فإن الرئيس المكلف لم يقل يوما أنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه وملاحظاته.