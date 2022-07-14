أخبار لبنان
14 تموز 2022 - 10:16
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مكتب ميقاتي ردا على رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلف لم يقل يوما أنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه وملاحظاته

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مكتب ميقاتي ردا على رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلف لم يقل يوما أنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه وملاحظاته
Lebanon News
أكد المكتب الاعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن الاخير يثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من اساءات، وهذا امر ليس خافيا على أحد، كما يثمن تأكيد الرئيس الجمهورية ميشال عون الحرص على عدم الاساءة الى مقام رئاسة مجلس الوزراء. 

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وأوضح المكتب، ردا على البيان الذي أصدره مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، أنه وفي موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري، ميقاتي أعلن أنه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتصالاته وبدا النقاش فيها مع عون ، وبالتالي فإن الرئيس المكلف لم يقل يوما أنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه وملاحظاته.
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