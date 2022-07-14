أخبار لبنان
14 تموز 2022 - 13:32
14/07/2022 13:32:00
موسيقى الكلاسيك والجاز تزيد على سحر المتحف الوطني سحرا
موسيقى الكلاسيك والجاز تزيد على سحر المتحف الوطني سحرا
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المتاحف جزء لا يتجرأ من السياحة.
وفي المتحف الوطني، موسيقى الكلاسيك والجاز لاحدى الفرق الكولومبية تزيد على سحر المتحف سحرا .
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