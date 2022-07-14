موسيقى الكلاسيك والجاز تزيد على سحر المتحف الوطني سحرا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحف الوطني,موسيقى ,موسيقى الكلاسيك والجاز تزيد على سحر المتحف الوطني سحرا

LBCI News Lebanon

المتاحف جزء لا يتجرأ من السياحة.



وفي المتحف الوطني، موسيقى الكلاسيك والجاز لاحدى الفرق الكولومبية تزيد على سحر المتحف سحرا .