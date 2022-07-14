أخبار لبنان
14 تموز 2022 - 13:32
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موسيقى الكلاسيك والجاز تزيد على سحر المتحف الوطني سحرا

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Lebanon News
المتاحف جزء لا يتجرأ من السياحة.

وفي المتحف الوطني، موسيقى الكلاسيك والجاز لاحدى الفرق الكولومبية تزيد على سحر المتحف سحرا .
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