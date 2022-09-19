رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود يستقيل من منصبه

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أعلن رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود استقالته من منصبه بسبب ما اسماه "تلكؤ المسؤولين وعدم اكتراثهم لحاجة الناس للمياه" بسبب انقطاع الكهرباء، واصفا المرحلة بالصعبة، محذرا من أننا مقبلون على كارثة ستحل بالطرابلسيين.وكشف مولود أن المؤسسة باتت عاجزة عن الإنتاج وضخ المياه للمناطق بطرابلس في ظل انكفاء المسؤولين عن أداء واجبهم، لافتا إلى أننت بتنا نعيش على المساعدات الشهرية من بعض المؤسسات بينما المسؤولون يتراشقون المسؤوليات.ولم يحمّل مولود المسؤولية للمؤسسة ولا كهرباء لبنان، مشيرا إلى أن المطلوب من الحكومة أن تأخذ دورها في معالجة حل أزمة الكهرباء وتزويد المواطنين بالمياه.وأكد أن مصلحة المياه لا يمكنها الاستمرار في ظل الوضع القائم بسبب ارتفاع سعر الدولار وغلاء مادة المازوت فضلا عن تكاليف لا طاقة لنا في دفع تكاليفها، لافتا الى أن السلطة تعمل على إفراغ المؤسسات من كل شيئ.