شقير يبحث مع سفير الأردن سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

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استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفير الأردن في لبنان وليد الحديد، وتم البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتشجيع الإستثمار وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.بداية، رحب شقير بالسفير الحديد، منوهاً بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين. وشكر للأردن إهتمامها ودعمها للبنان.وأكد شقير خلال اللقاء إهتمام القطاع الخاص اللبناني بتعزيز التعاون مع نظيره الأردني وفي مختلف المجالات. كما أكد ضرورة زيادة التواصل واللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين لتحديد الفرص المجدية في البلدين وخارجهما والعمل على إقامة شراكات عمل بينهما للإستثمار فيها.أما الحديد، فشكر شقير على إهتمامه بتقوية العلاقات الإقتصادية مع الأردن، مؤكداً إهتمام بلاده والقطاع الخاص الأردني بزيادة التعاون الإقتصادي لا سيما في مجالات الإستثمار والتجارة وغير ذلك.وأطلع الحديد شقير على قانون الإستثمار الجديد في الاردن، مشيراً الى ان سيرسل نسخة منه لشقير.وتم الإتفاق على إستمرار التواصل للنظر بالخطوات الواحب القيام بها لتعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي.