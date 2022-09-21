أخبار لبنان
21 أيلول 2022 - 06:51
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منيمنة يعتذر عن عدم المشاركة في لقاء دار الفتوى: عنوانه وشكله يتعارضان ورفضنا للاصطفافات الطائفية

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منيمنة يعتذر عن عدم المشاركة في لقاء دار الفتوى: عنوانه وشكله يتعارضان ورفضنا للاصطفافات الطائفية
Lebanon News
أعلن النائب ابراهيم منيمنة أنه تواصل مع دار الفتوى واعتذر عن تلبيةِ دعوةٍ الى لقاء يجمع النواب السنة تحت عنوان "تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية".

وأوضح منيمنة أن عنوان هذا اللقاء وشكلَه يتعارضان مع المبادئ التي" ننطلق منها في عملنا لجهة رفض الاصطفافات الطائفية خصوصا أنها تأتي في سياقِ جمعِ أقطابٍ حزبية غير متجانسة تحت مظلةٍ طائفية ودون عنوان سياسي واضح".
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ولفت الى ان "ثوابتنا السياسية تنطلق من اللحظة الوطنية الجامعة في ١٧ تشرين والتي رفعت شعار المواطنة ورفض النظام الطائفي، اضافة الى فصل الدين عن السياسة، وهي اسسٌ الاصلاح السياسي التي نطمح ان تُكرّس في اعادة انتظام العمل السياسي والشأن العام".
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