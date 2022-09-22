أخبار لبنان 22 أيلول 2022 - 02:06 22/09/2022 02:06:00 بخاري: بيان سعودي-أميركي-فرنسي رسالته الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلمِ الأهلي في لبنان

بخاري: بيان سعودي-أميركي-فرنسي رسالته الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلمِ الأهلي في لبنان

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LBCI News Lebanon

غرد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "بيان مشترك سعودي-أميركي- فرنسي" رسالته إتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان". الإعلان

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