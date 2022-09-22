أخبار لبنان
22 أيلول 2022 - 02:06
22/09/2022 02:06:00
بخاري: بيان سعودي-أميركي-فرنسي رسالته الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلمِ الأهلي في لبنان
بخاري: بيان سعودي-أميركي-فرنسي رسالته الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلمِ الأهلي في لبنان
Lebanon, news ,lbci ,أخبار وليد بخاري,سفير المملكة العربية السعودية,بخاري: بيان سعودي-أميركي-فرنسي رسالته الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلمِ الأهلي في لبنان
LBCI News Lebanon
غرد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "بيان مشترك سعودي-أميركي- فرنسي" رسالته إتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان".
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