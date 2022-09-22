أخبار لبنان 22 أيلول 2022 - 03:54 22/09/2022 03:54:44 الحلبي يلتقي المدير العالمي للتربية في البنك الدولي: الوسيلة الأنجح لإنقاذ العام الدراسي هي توفير الامكانات الماديه

ناقش وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع وفد البنك الدولي الوضع التربوي في لبنان في ظل الأزمات المتعددة، وتوافق المجتمعون على...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار البنك الدولي, عباس الحلبي,وزير التربية,ناقش وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع وفد البنك الدولي الوضع التربوي في لبنان في ظل الأزمات المتعددة، وتوافق المجتمعون على...

LBCI News Lebanon





وذلك خلال لقاء جمع الحلبي مع المدير العالمي للتربية في البنك الدولي السيد خايمي سافيردا، المستشار لشؤون الممارسات التربوية الفضلى رجا قطان، المتخصص في شؤون استراتيجيات التواصل ستيفانو دو كيوبس، والمتخصصة في الشؤون التربوية مارتشيلا غوتيريش، وحضر إلى جانب الوزير كل من سفيرة لبنان، لدى الأمم المتحدة أمال مدللي، وروى الزغبي.

الإعلان

ويواصل الحلبي برنامج لقاءاته مع المسؤولين الدوليين في نيويورك، على هامش قمة تحول التعليم التي عقدت هناك. ناقش وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع وفد البنك الدولي الوضع التربوي في لبنان في ظل الأزمات المتعددة، وتوافق المجتمعون على أن الوسيلة الأنجح لإنقاذ العام الدراسي هي توفير الامكانات الماديه للوزاره حتى تستمر برسالتها التربوية لمصلحه اللبنانيين وغيرهم.وذلك خلال لقاء جمع الحلبي مع المدير العالمي للتربية في البنك الدولي السيد خايمي سافيردا، المستشار لشؤون الممارسات التربوية الفضلى رجا قطان، المتخصص في شؤون استراتيجيات التواصل ستيفانو دو كيوبس، والمتخصصة في الشؤون التربوية مارتشيلا غوتيريش، وحضر إلى جانب الوزير كل من سفيرة لبنان، لدى الأمم المتحدة أمال مدللي، وروى الزغبي.ويواصل الحلبي برنامج لقاءاته مع المسؤولين الدوليين في نيويورك، على هامش قمة تحول التعليم التي عقدت هناك.

الإعلان