أخبار لبنان
22 أيلول 2022 - 09:48
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فرونتسكا استوضحت قضية تعيين قاضٍ رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت

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فرونتسكا استوضحت قضية تعيين قاضٍ رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت
Lebanon News

 أجرى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، جولة أفق عن الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة خلال لقاء عُقد في الوزارة، تم خلاله التطرق الى التعاون بين لبنان والأمم المتحدة في مجالات عدة، ومنها التعاون القضائي.

وشكر الوزير الخوري فرونتسكا على الدعم الذي تقدمه المنظمة الدولية الى لبنان، عارضاً معها شؤوناً لوجستية تتعلق بوزارة العدل وأوضاع قصور العدل في بيروت وسائر المحافظات.
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واستوضحت فرونتسكا من وزير العدل موضوع تعيين قاضٍ رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت.
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