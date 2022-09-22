المدير العام لوزارة التربية للـLBCI: المدرسة الرسمية تعمل على تطوير نفسها ... والمشاورات مستمرة مع البنك الدولي

الإعلان

أوضح المدير العام لوزارة التربية عماد الاشقر أن المدرسة الرسمية تعمل على تطوير نفسها من خلال دورات وتعيين مدراء جدد في المدارس، آملا أن يثبت العام المقبل ذلك، قائلا: "سنسعى الى تأمين مقعد لكل تلميذ يدق باب المدرسة الرسمية".ورأى خلال برنامج "للتوضيح" الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد عبر الـLBCI ، أن اقتناع الاهل بتسجيل اولادهم في المدرسة الرسمية، هو عامل ثقة بين الاهل والمدرسة، قائلا: " في مدارس رسمية صار بدنا وسايط تنتواصل مع مدرائها تنسجل طلاب فيها".واشار الى أن هناك مدارس رسمية ناجحة والامتحانات الرسمية كانت اثبتت ذلك، والوزارة تعمل على تأمين الكمبيوترات من خلال الجهات المانحة في العديد من المدارس الرسمية.أما بالنسبة للمدارس الدامجة، التي تستقبل ذوي الحاجات الخاصة، قال الأشقر إن اليوم هناك نحو 60 مدرسة تستقبلهم، لافتاً بأنها نقطة رائدة للتعليم الرسمي، كون الكلفة باهظة جدا في المدارس الخاصة، واضاف: "المباني التي يتم ترميمها تأخذ بعين الاعتبار وجود هذه الفئة من التلامذة".ولأن بحسب القانون اللبناني هناك دور للبلديات بدعم المدرسة الرسمية، أجاب الأشقر، ان بعض البلديات يقف الى جانب هذه المدارس عبر تأمين خدمات، ودعا باقي المجتمع المحلي المساهمة لدعم المدرسة الرسمية.وبالنسبة للمساورات مع صندوق النقد الدولي، قال: "نحن بعملية تشاور حاليا مع البنك الدولي لتحسين الحوافز والاستمرار بها لتأمين القليل من العيش الكريم للاستاذ ودعمه لاكمال مسيرته، والتشاور مستمر مع بقية الجهات المانحة".