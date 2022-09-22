ماذا في جديد الزورق الذي غرق مقابل شاطئ طرطوس؟ (صور)

ماذا في جديد الزورق الذي غرق مقابل شاطئ طرطوس؟

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LBCI News Lebanon





وكان الزورق قد غرق منذ ٤٨ ساعة في المياه الإقليمية السورية اللبنانية، لكن الجثث التي بلغ عددها حتى هذه اللحظة ٣٥ بدأت تصل منذ بعض الوقت الى جزيرة ارواد التي تبعد ٥ كلم عن شاطئ طرطوس.

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وتم إنتشال ١٠ أحياء حتى هذه اللحظة نقلوا الى مستشفى الباسل في طرطوس وما زالت عمليات البحث مستمرة، والتي يشارك فيها منظومة الإسعاف السوري، الهلال الأحمر والدفاع المدني السوري وعدد كبير من الأهالي وأصحاب زوارق الصيد والنقل. أعلنت وسائل إعلام سورية ان "الزورق اللبناني الذي غرق مقابل جزيرة ارواد وشاطئ طرطوس كان متجها من لبنان الى ايطاليا ويحمل على متنه ١٥٠ شخصاً من الجنسيات اللبنانية السورية والفلسطينية".وكان الزورق قد غرق منذ ٤٨ ساعة في المياه الإقليمية السورية اللبنانية، لكن الجثث التي بلغ عددها حتى هذه اللحظة ٣٥ بدأت تصل منذ بعض الوقت الى جزيرة ارواد التي تبعد ٥ كلم عن شاطئ طرطوس.وتم إنتشال ١٠ أحياء حتى هذه اللحظة نقلوا الى مستشفى الباسل في طرطوس وما زالت عمليات البحث مستمرة، والتي يشارك فيها منظومة الإسعاف السوري، الهلال الأحمر والدفاع المدني السوري وعدد كبير من الأهالي وأصحاب زوارق الصيد والنقل.

وكان الزورق قد إنطلق من المنية منذ ٤٨ ساعة، وبعد إبتعاده عن الشاطئ غرق في المياه بعد ساعتين من الوقت نتيجة عطل، من دون التوصل حتى هذه اللحظة الى تحديد الموقع الذي غرق فيه الزورق لأنه لم يظهر له اي أثر بعد.



وجرفت الامواج الجثث بإتجاه الساحل السوري، وتحديداً جزيرة ارواد وشاطئ طرطوس.



وبحثت فرق الإنقاذ السورية عن ركاب المركب حالياً من موقع المنطار القريب من معبر العريضة وصولاً الى جزيرة ارواد قرابة مدينة طرطوس على إمتداد ١٥ الى ٢٠ كلم، ولكن أحوال الطقس تُصعّب عمليات البحث.



من بين الضحايا الذين تخطى عددهم الـ٣٠ هناك طفل، اما بالنسبة الى الناجين الذين تم نقلهم الى المستشفى فبعضهم لا يملك أوراقاً ثبوتية.



