الخليل: وزارة المالية حريصة على مراعاة أي توجه لنظام ضريبي العدالة في التطبيق واعتماد شبكة أمان موسعة

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أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل حرص وزارة المالية على ضرورة أن يراعي أي توجه لنظام ضريبي في الدرجة الأولى العدالة في التطبيق، وشدد على أهمية تقييم أثر أي تدبير بهذا الشأن على الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى اعتماد شبكة أمان موسعة وشاملة.وتحدث الخليل خلال الإجتماع الختامي للجولة التي قام بها وفد من فريق خبراء الـIMF Tax Policy Mission وشملت عددًا من الوزارات والمؤسسات العامة وجهات ومهتمين من القطاعين الخاص والأهلي واستمرت لأسبوعين، مجددًا أهمية ملاءمة السياسات الضريبية مع الأوضاع القائمة من منطلق تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الإجتماعية والصحية، ومن خلال تعزيز واردات الخزينة مع الأخذ في الإعتبار تكيفها مع تبدلات سعر الصرف.من جهته، عرض الوفد لخلاصة جولته حيث توصل إلى توصيات جاءت متوافقة بشكل أساسي مع معظم ما قدمته وزارة المالية في تصورها لمجموع الإجراءات الفورية ولخيارات إصلاح السياسة الضريبية بغية وقف إستنزاف العائدات الضريبية على المديين القريب والمتوسط من خلال نظام أكثر كفاءة وعدالة وشمولية وفعالية.