أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 07:38
23/09/2022 07:38:15
مكتب حميه: 71 ضحية جراء غرق مركب طرطوس وتم التعرف على 9 لبنانيين من بين الضحايا
مكتب حميه: 71 ضحية جراء غرق مركب طرطوس وتم التعرف على 9 لبنانيين من بين الضحايا
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LBCI News Lebanon
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أن عدد ضحايا غرق المركب بلغ 71 شخصًا بينهم ٩ لبنانيين، فيما نجا عشرون آخرون بينهم خمسة لبنانيين، إثنا عشر سوريا وثلاثة فلسطينين.
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