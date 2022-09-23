أخبار لبنان 23 أيلول 2022 - 07:38 23/09/2022 07:38:15 مكتب حميه: 71 ضحية جراء غرق مركب طرطوس وتم التعرف على 9 لبنانيين من بين الضحايا

مكتب حميه: 71 ضحية جراء غرق مركب طرطوس وتم التعرف على 9 لبنانيين من بين الضحايا

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LBCI News Lebanon

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أن عدد ضحايا غرق المركب بلغ 71 شخصًا بينهم ٩ لبنانيين، فيما نجا عشرون آخرون بينهم خمسة لبنانيين، إثنا عشر سوريا وثلاثة فلسطينين. الإعلان

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